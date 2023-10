Governo Federal abre crédito para que operação carro-pipa continue no Ceará

O Governo Federal abriu crédito suplementar que destina uma verba no valor de R$ 138 milhões para a Operação Carro-Pipa (OCP), segundo Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO). Liberação do crédito, publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), nesta sexta-feira, 13, deve garantir a continuidade do fornecimento de água potável para os cerca de 110 mil cearenses que estavam correndo risco de ficar sem o recurso por falta de verba.

Conforme publicado pelo O POVO anteriormente, no calendário de abastecimento da operação de outubro constava a informação de que as novas rotas dos caminhões estavam agendadas apenas até o dia 16 próximo. Documento não deu previsão de entrega da água para o restante do mês.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Imprevisibilidade se daria por falta de recurso financeiro pois, segundo informações do Comando Militar do Nordeste (CMN), que é responsável por planejar, coordenar e fiscalizar a distribuição de água potável,

foi recebido apenas 44% da verba necessária para o mês de outubro. O valor destinado para a operação é encaminhado por meio do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR).