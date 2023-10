O POVO é finalista do prêmio AMRIGS de Jornalismo

A reportagem seriada do O POVO intitulada “Por que bebês de até 2 anos não devem ter acesso a telas’’ está entre as finalistas do Prêmio da Associação Médica do Rio Grande do Sul de Jornalismo na categoria Jornal/Revista. O material, também disponível online, foi vinculado em duas edições, nos dias 9 e 16 de junho de 2023, do caderno Ciência&Saúde, publicado aos domingos no O POVO.

A cerimônia de premiação acontece no Teatro AMRIGS, na próxima quarta-feira, 18, Dia do Médico, às 19 horas. A equipe responsável pela reportagem foi Ana Rute Ramires e Sara Oliveira no texto, edição de André Bloc, fotografia de Fco Fontenele, e design de Luiz Ribeiro e Mikael Baima.

A jornalista do O POVO e autora da reportagem Ana Rute Ramires comenta que é gratificante que a reportagem que trata sobre esse problema próximo da vida das famílias tenha sido finalista de um prêmio como este.