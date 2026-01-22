Caucaia inicia inserção de Implanon na rede municipal de saúde

Caucaia inicou inserção de implanon na rede muncipal de saúde / Crédito: Reprodução/ Ministério da Saúde

A rede municipal de saúde de Caucaia iniciou o procedimento de aplicação do implante subdérmico etonogestrel (Implanon) em unidades de saúde do Município. Para acessar o serviço, mulheres entre 14 e 49 anos devem realizar o pedido em qualquer unidade de saúde para avaliação da equipe médica. O método contraceptivo de longa duração (LARC) começou a ser aplicado em dezembro de 2025 na unidade modelo Antônio Jander Pereira Machado, no Araturi, após capacitação de médicos residentes e médicos preceptores.

Cerca de 1.275 implantes de Implanon foram recebidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Caucaia, com atendimento prioritário para adolescentes e mulheres em situação de maior vulnerabilidade. O procedimento será oferecido de acordo com cronograma definido pela Assessoria Técnica das Linhas de Cuidado Materno Infantil para organizar a expansão gradual de aplicações e garantir a efetividade na aplicação do método. Confira a lista de Unidades Básicas de Saúde (UBS/Postos de Saúde) no município de Caucaia:

UBS LUIZ COSTA OLIVEIRA - RUA CHAGAS MIGUEL - CAPUAN (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

UBS MANUEL GOMES DA SILVA - RUA ALAIDE MATEUS - TÔCO (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

UBS MARIA DE JESUS FERREIRA - RUA MARCOS COUTO BEZERRA - PICUÍ (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

UBS MARIA DE LOURDES GOMES DANTAS - RUA DOS CÓRREGOS - PARQUE ALBANO (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

UBS MARIA DOS PASSOS MATIAS GOMES - RUA DA CONSOLAÇÃO, S/Nº - NOVO PABUSSÚ (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX) UBS MARIA DOS SANTOS MENEZES - RUA H - ICARAÍ/BARRA NOVA (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX) UBS MARIA F. DO NASCIMENTO - RUA CENTRAL - MATÕES (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

UBS MARIA FIRMINO MENDES - RUA PEDRO GOMES DA ROCHA - CENTRO (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX) UBS MARIA HELENA AGUIAR - RUA PRINCIPAL - CUMBUCO (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX) UBS MARIA JÚLIA FERREIRA DA SILVA - RUA SÃO PEDRO - VELHO SÃO MIGUEL (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)