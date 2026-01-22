Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Caucaia inicia inserção de Implanon na rede municipal de saúde

Caucaia inicia inserção de Implanon na rede municipal de saúde

O município recebeu 1.275 implantes subdérmicos contraceptivos que devem ser aplicados que devem ser aplicados em mulheres de 14 a 49 anos
Atualizado às Autor Lorena Frota
Autor
Lorena Frota Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A rede municipal de saúde de Caucaia iniciou o procedimento de aplicação do implante subdérmico etonogestrel (Implanon) em unidades de saúde do Município. Para acessar o serviço, mulheres entre 14 e 49 anos devem realizar o pedido em qualquer unidade de saúde para avaliação da equipe médica. 

O método contraceptivo de longa duração (LARC) começou a ser aplicado em dezembro de 2025 na unidade modelo Antônio Jander Pereira Machado, no Araturi, após capacitação de médicos residentes e médicos preceptores.

Leia mais

Cerca de 1.275 implantes de Implanon foram recebidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Caucaia, com atendimento prioritário para adolescentes e mulheres em situação de maior vulnerabilidade.

O procedimento será oferecido de acordo com cronograma definido pela Assessoria Técnica das Linhas de Cuidado Materno Infantil para organizar a expansão gradual de aplicações e garantir a efetividade na aplicação do método. 

Confira a lista de Unidades Básicas de Saúde (UBS/Postos de Saúde) no município de Caucaia:

  • UBS LUIZ COSTA OLIVEIRA - RUA CHAGAS MIGUEL - CAPUAN (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

  • UBS MANUEL GOMES DA SILVA - RUA ALAIDE MATEUS - TÔCO (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

  • UBS MARIA DE JESUS FERREIRA - RUA MARCOS COUTO BEZERRA - PICUÍ (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

  • UBS MARIA DE LOURDES GOMES DANTAS - RUA DOS CÓRREGOS - PARQUE ALBANO (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

  • UBS MARIA DOS PASSOS MATIAS GOMES - RUA DA CONSOLAÇÃO, S/Nº - NOVO PABUSSÚ (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

  • UBS MARIA DOS SANTOS MENEZES - RUA H - ICARAÍ/BARRA NOVA (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

  • UBS MARIA F. DO NASCIMENTO - RUA CENTRAL - MATÕES (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

  • UBS MARIA FIRMINO MENDES - RUA PEDRO GOMES DA ROCHA - CENTRO (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

  • UBS MARIA HELENA AGUIAR - RUA PRINCIPAL - CUMBUCO (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

  • UBS MARIA JÚLIA FERREIRA DA SILVA - RUA SÃO PEDRO - VELHO SÃO MIGUEL (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

  • UBS NILDA MATOS BRITO DE MIRANDA - BR O2O, KM 28 - TUCUNDUBA (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

  • UBS NOVO SÃO MIGUEL - RUA 17 - NOVO SÃO MIGUEL (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX) 

  • UBS PEDRO GABRIEL DE OLIVEIRA - RUA A - PARQUE LEBLON (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

  • UBS PLANALTO CAUÍPE - RUA JERUSALÉM - PLANALTO CAUÍPE (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

  • UBS POLO BASE DO TRILHO CAUCAIA - BR 222 - JANDAIGUABA (08:00 ÀS 17:00 - SEG A SEX)

  • UBS RESERVA TABA ANACE UBSI CAUCAIA - CE 085 KM 13 - ALTO DO GARROTE (08:00 ÀS 17:00 - SEG A SEX)

  • UBS RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA EUGÊNIA - RUA 15 - MESTRE ANTÔNIO (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

  • UBS ROCILDA OLIVEIRA PONTES - RUA 252 - BAIRRO METRÓPOLE (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX) 

  • UBS SÉRGIO RODRIGUES TEIXEIRA - AVENIDA D - NOVA METRÓPOLE (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

  • UBS TECLA GONZAGA SALES - ESTRADA DO GARROTE - TABULEIRO GRANDE (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

  • UBS TEREZINHA LIMA MOREIRA - RUA PAULO GOMES SILVA - PARQUE SOLEDADE I (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

  • UBS VALDENÚZIA MOREIRA BASTOS - RUA ADRIANO MARTINS - PACHECO (08:00 ÀS 16:00 - SEG A SEX)

  • UBS VICTOR TAPEBA UBSI CAUCAIA - BR 222 - CAPUAN (08:00 ÀS 17:00 - SEG A SEX)

    • * informações do site da Prefeitura Municipal de Caucaia

    Como funciona o Implanon?

    O implante contraceptivo Implanon tem alta eficácia e duração de até três anos e já é distribuído pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Após a inserção sob a pele, o implante contraceptivo libera continuamente o hormônio etonogestrel.

    Esse hormônio age de duas formas principais: bloqueia a ovulação, impedindo a liberação dos óvulos pelos ovários, e engrossa o muco do colo do útero, dificultando a passagem dos espermatozoides. Com esses dois mecanismos, o implante evita a fecundação e, consequentemente, a gravidez.

    A medida busca reduzir gestações não planejadas e contribuir para a diminuição da mortalidade materna.

    Segundo o Ministério da Saúde, até 2026, estão previstos 1,8 milhão de implantes, sendo 500 mil ainda este ano, com investimento estimado em R$ 245 milhões. Atualmente, o método custa entre R$ 2 mil e R$ 4 mil.

    A decisão foi aprovada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) e também está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, com a meta de reduzir a mortalidade materna em 25% e, entre mulheres negras, em 50% até 2027.

    Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Tags

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar