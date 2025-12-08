Caucaia: aprovados Fundos de segurança, turismo e desenvolvimento

Fundos municipais para as secretarias de Segurança; Turismo; e Desenvolvimento Rural são aprovados na Câmara de Caucaia / Crédito: Lorena Frota / Especial para O POVO

A Câmara Municipal de Caucaia aprovou, na última sessão ordinária de 2025, em 27 de novembro, a criação de Fundos Municipais para as secretarias de Segurança Pública; Turismo e Desenvolvimento Rural. Os recursos adquiridos devem ampliar ações e programas, facilitar convênios e arrecadar investimentos estaduais e federais. Segundo a Prefeitura de Caucaia, os textos aprovados visam fortalecer as políticas públicas do Executivo e promover o desenvolvimento específico de cada setor.

Investimento no turismo Já o Fundo Municipal de Turismo (FMTur) visa fortalecer o fluxo turístico em Caucaia e proporcionar a geração de empregos. Dentre os objetivos citados no texto estão: estudos técnicos em gestão de turismo, campanhas de marketing e soluções tecnológicas como aplicativos e plataforma de dados. A gestão do Fundo deve ser realizada pela secretaria em conjunto com o Conselho Municipal de Turismo (COMTURCA) e também prevê mudanças na infraestrutura em áreas com maior potencial, principalmente, a Praia do Cumbuco. Com a criação do Fundo, o turismo poderá receber transferências do Governo do Estado e Governo Federal, doações, operações de crédito e até 1% da arrecadação de Imposto sobre Serviços (ISS), Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) ou Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (IBTI), definidos pela Lei Orçamentária Anual.