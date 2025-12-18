Justiça mantém presa mãe suspeita de matar filha de 1 ano e 6 meses em Caucaia

Prisão em flagrante de Girlene da Silva Azevedo foi convertida em preventiva nesta quinta-feira, 18. O Tribunal de Justiça decretou sigilo no processo.

Durante a audiência, o magistrado converteu a prisão em flagrante da investigada em prisão preventiva. Com a medida, Girlene permanecerá detida por tempo e à disposição do Poder Judiciário, sem direito a responder em liberdade neste momento.

A Justiça do Ceará determinou, nesta quinta-feira, 18, a manutenção da prisão de Girlene da Silva Azevedo , suspeita de matar a própria filha , uma bebê de um ano e seis meses. A decisão foi proferida pelo juízo do 4º Núcleo Regional de Custódia e das Garantias, com sede em Caucaia .

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) informou que o caso tramita sob segredo de justiça. Devido a restrição legal, detalhes sobre a tipificação e a dinâmica da morte da criança e outras circunstâncias do inquérito não foram divulgados oficialmente para preservar o andamento das investigações e a imagem da vítima.

A morte da menina chocou moradores e mobilizou equipes da Polícia Civil e da Perícia Forense (Pefoce).

Criança foi levada ao hospital sem vida

A mulher deu entrada na unidade de saúde de Caucaia carregando a criança sem vida. Os profissionais de saúde verificaram que a menina estava morta e que as marcas pelo corpo e lesões indicavam violência física.

Após suspeitar a situação, os profissionais acionaram a Polícia, que se deslocou ao hospital e realizou a prisão da mãe para averiguação dos fatos.