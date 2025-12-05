Policlínica de Caucaia terá serviço especializado para HIV/Aids

O serviço deve atender 80 pacientes por mês com equipe multidisciplinar / Crédito: Lorena Frota

A Policlínica Regional Dr. José Correia Sales, no município de Caucaia, inaugurou nesta sexta-feira, 5, o Serviço de Atenção Especializada (SAE) para pessoas que vivem com HIV, Aids, hepatites virais e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). O serviço prevê atendimento inicial de 80 pessoas mensalmente, com equipe multidisciplinar e farmácia. O SAE é uma parceria entre a Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) e o Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu (Cisvale), e deve atender, além do município de Caucaia, outras nove cidades da Área Descentralizada em Saúde (ADS): Apuiarés, General Sampaio, Itapajé, Paracuru, Paraipaba, Pentencoste, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu e Tejuçuoca.

O coordenador da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS (RNP+Ceará), Erivando Oliveira, comemora o serviço e afirma que a iniciativa chega em um momento de diagnóstico tardio da doença: "Este consórcio chega para os municípios em um momento de grande demanda por consultas, exames e tratamentos no tempo certo". Parceria entre Secretaria da Saúde e Caucaia Durante a inauguração, a secretária de Saúde do Estado (Sesa), Tânia Mara Coelho, comentou sobre a necessidade de apoio e detecção precoce da doença. "O serviço conta com médicos e assistência regionalizados para atender os outros municípios de maneira completa. Acompanhamento, detecção, testes e controle de transmissão. Além disso, trabalhamos a prevenção junto às unidades de atenção primária para levar informação para a população de que precisamos nos prevenir". O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), presidente do Consórcio Cusvale, afirmou que cerca de 30% dos atendimentos na Policlínica Regional Dr. José Correia Sales e no Hospital Municipal Abelardo Gadelha são de pacientes de outros nove municípios.