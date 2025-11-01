Preso na PB homem suspeito de matar procurador de Aurora

José Nanda foi morto a tiros no município de Aurora / Crédito: reprodução/redes sociais

O suspeito de matar o procurador do município de Aurora, José Nanda Bezerra, de 59 anos, foi preso na manhã deste sábado, 1º, na cidade de Serra Grande, na Paraíba (PB). O crime foi no dia 29 de setembro último. Captura ocorreu através de uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar do Ceará e da Paraíba. O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) para saber mais informações sobre a prisão. Matéria será atualizada quando houver retorno.