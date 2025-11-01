Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Preso na PB homem suspeito de matar procurador de Aurora

Homem é apontado como participante do homicídio do procurador do município de Aurora, José Nanda Bezerra, crime ocorrido em 29 de setembro
O suspeito de matar o procurador do município de Aurora, José Nanda Bezerra, de 59 anos, foi preso na manhã deste sábado, 1º, na cidade de Serra Grande, na Paraíba (PB). O crime foi no dia 29 de setembro último. Captura ocorreu através de uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar do Ceará e da Paraíba.

O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) para saber mais informações sobre a prisão. Matéria será atualizada quando houver retorno.

Outros dois suspeitos foram presos

Conforme a SSPDS, outros dois homens, com idades entre 34 e 23 anos, já haviam sido presos nos últimos dias 23 e 29 de outubro, nas cidades de Salgueiro e Serra Talhada, ambas no estado de Pernambuco.

Com o homem de 23 anos foi encontrada uma pistola. Ele já respondia por posse irregular de arma de fogo. O suspeito de 34 anos tem antecedentes criminais por furto qualificado, tráfico de drogas e receptação.

Foi apreendida uma quantidade de drogas, com o suspeito de 34 anos, além do cumprimento de outros dois mandados de prisão por tráfico de drogas. A pasta informou que os suspeitos encontram-se à disposição da Justiça.

