Comunidade de Caucaia terá ação gratuita para produtores rurais

Comunidade de Caucaia terá ação gratuita para produtores ruraisO evento vai oferecer cadastros de serviços para agricultores, palestras e distribuição de sementes, a partir das 9 horas, ao lado da Igreja Católica São Francisco de Assis
O evento "Dia do Campo" deve levar para a comunidade de Várzea do Meio, no distrito caucaiense de Bom Princípio, serviços gratuitos de emissão e atualização do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), atendimentos do Agroamigo, contratos do programa Desenrola Rural e palestras sobre preparo do solo e inseminação artificial de bovinos.
O evento será nesta quinta-feira, 23, das 9 às 13 horas, ao lado da Igreja Católica da localidade, Capela São Francisco de Assis.
Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural (SDR), o encontro deve fortalecer, através das políticas públicas e oportunidades oferecidas para pequenos produtores rurais, maior abrangência do cadastro em programas e capacitação agropecuária.
O evento contará da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do ceará (Ematerce), cadastros para o Garantia Safra, serviço de renda miníma para agricultores familiares que perderam safra por condições climáticas, e o Hora de Plantar, que distruibui sementes para diversas plantações gratuitamente.
Além disso, o Banco do Nordeste participará com atendimentos do programa Agroamigo, renegociação de dívidas e assinatura de contratos do Desenrola Rural.
Confira todos os serviços do evento
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural
- Emissão e atualização do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF)
- Cadastro para o preparo do solo
- Cadastro para inseminação artificial de bovinos
- Cadastro para turma de metodologia da Assistência Técnica e Gerencial (ATEG)
- Requerimento de adesão ao Selo SIM, do Serviço de Inspeção Municipal (SIM)
- Doação de sementes e mudas variadas
- Sorteio de brindes
Palestras
Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF) em bovinos e o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) - Dra. Karen Guerra
Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) - Ávila Bezerra
Nutrição e Suplementação Mineral - Integral Mix
Associativismo e Cooperativismo - Ednardo (Ematerce)
Crédito Rural - Nailson Oliveira (Ematerce).
EMATERCE
- Cadastro Garantia Safra
- Cadastro hora de plantar (sementes e mudas)
Banco do Nordeste
- Renegociação desenrola rural
- Atendimento AgroAmigo
Serviço
Dia do Campo Caucaia
Dia 23/10, das 9 às 13 horas
Várzea do Meio - distrito de Bom Princípio - Caucaia
Ao lado da Capela São Francisco de Assis - Rua Monte Alegre
