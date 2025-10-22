Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Comunidade de Caucaia terá ação gratuita para produtores rurais

Comunidade de Caucaia terá ação gratuita para produtores rurais

O evento vai oferecer cadastros de serviços para agricultores, palestras e distribuição de sementes, a partir das 9 horas, ao lado da Igreja Católica São Francisco de Assis
Atualizado às Autor Lorena Frota
Autor
Lorena Frota Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O evento "Dia do Campo" deve levar para a comunidade de Várzea do Meio, no distrito caucaiense de Bom Princípio, serviços gratuitos de emissão e atualização do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar  (CAF), atendimentos do Agroamigo, contratos do programa Desenrola Rural e palestras sobre preparo do solo e inseminação artificial de bovinos.

O evento será nesta quinta-feira, 23, das 9 às 13 horas, ao lado da Igreja Católica da localidade, Capela São Francisco de Assis. 

Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural (SDR), o encontro deve fortalecer, através das políticas públicas e oportunidades oferecidas para pequenos produtores rurais, maior abrangência do cadastro em programas e capacitação agropecuária. 

Leia mais

O evento contará da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do ceará (Ematerce), cadastros para o Garantia Safra, serviço de renda miníma para agricultores familiares que perderam safra por condições climáticas, e o Hora de Plantar, que distruibui sementes para diversas plantações gratuitamente. 

Além disso, o Banco do Nordeste participará com atendimentos do programa Agroamigo, renegociação de dívidas e assinatura de contratos do Desenrola Rural. 

Confira todos os serviços do evento

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

  • Emissão e atualização do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF)
  • Cadastro para o preparo do solo
  • Cadastro para inseminação artificial de bovinos
  • Cadastro para turma de metodologia da Assistência Técnica e Gerencial (ATEG)
  • Requerimento de adesão ao Selo SIM, do Serviço de Inspeção Municipal (SIM)
  • Doação de sementes e mudas variadas
  • Sorteio de brindes

Palestras 

  • Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF) em bovinos e o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) - Dra. Karen Guerra

  • Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) - Ávila Bezerra

  • Nutrição e Suplementação Mineral - Integral Mix 

  • Associativismo e Cooperativismo - Ednardo (Ematerce) 

  • Crédito Rural - Nailson Oliveira (Ematerce).

    • EMATERCE

    • Cadastro Garantia Safra 
    • Cadastro hora de plantar (sementes e mudas)

    Banco do Nordeste 

    • Renegociação desenrola rural
    • Atendimento AgroAmigo 

    Serviço

    Dia do Campo Caucaia 

    Dia 23/10, das 9 às 13 horas 

    Várzea do Meio - distrito de Bom Princípio - Caucaia 

    Ao lado da Capela São Francisco de Assis - Rua Monte Alegre 

     

    Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Tags

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar