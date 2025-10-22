Comunidade de Caucaia terá ação gratuita para produtores rurais

Evento para produtores rurais será nesta quinta-feira, 23 / Crédito: Amauri Miranda

O evento "Dia do Campo" deve levar para a comunidade de Várzea do Meio, no distrito caucaiense de Bom Princípio, serviços gratuitos de emissão e atualização do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), atendimentos do Agroamigo, contratos do programa Desenrola Rural e palestras sobre preparo do solo e inseminação artificial de bovinos. O evento será nesta quinta-feira, 23, das 9 às 13 horas, ao lado da Igreja Católica da localidade, Capela São Francisco de Assis.

Confira todos os serviços do evento Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Emissão e atualização do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF)

Cadastro para o preparo do solo

Cadastro para inseminação artificial de bovinos

Cadastro para turma de metodologia da Assistência Técnica e Gerencial (ATEG)

Requerimento de adesão ao Selo SIM, do Serviço de Inspeção Municipal (SIM)

Doação de sementes e mudas variadas

Sorteio de brindes Palestras

Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF) em bovinos e o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) - Dra. Karen Guerra

Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) - Ávila Bezerra

Nutrição e Suplementação Mineral - Integral Mix

Associativismo e Cooperativismo - Ednardo (Ematerce) Crédito Rural - Nailson Oliveira (Ematerce). EMATERCE