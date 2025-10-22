Caucaia: novo CRAS no Planalto Caucaia deve atender outros dez bairros

Caucaia: novo CRAS no Planalto Caucaia deve atender outros dez bairrosUnidade deve atender 350 famílias mensalmente e oferece atendimento para acessar benefícios sociais, pilates aquático e acompanhamento social
A nova unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) no município de Caucaia foi inaugurada no bairro Planalto Caucaia, no último dia 14 de outubro.
O CRAS Francisca Estrela Torquato deve oferecer atendimento centralizado para acessar benefícios sociais, emitir documentos como Carteira do Idoso e RG, assistência social com novas salas de escuta, aulas de música, biblioteca e pilates aquático para idosos. A unidade localizada no bairro Cigana deve atender mais outros dez bairros.
Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) de Caucaia, a nova unidade oferece atendimento individualizado, visitas domiciliares e mutirões do Cadastro Único por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).
Os bairros Baixa Preta, Buti, Cigana, Nova Cigana, Pabussu, Padre Júlio Maria I e II, Paumirim, Planalto Caucaia e Vila Cazé estão incluídos no território de abrangência da nova unidade.
O município conta com 11 unidades do CRAS e faz cerca de 350 atendimentos mensais, com uma média de 5 a 8 mil famílias por unidade.
Segundo a secretária de Desenvolvimento Social, Danielle Alexandre, as principais motivações para a inauguração do novo CRAS foram a falta de estrutura e acessibilidade, além de atender menos bairros, por estar em uma localidade mais afastada.
"Essa nova unidade está dentro dos padrões do MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social) e é uma porta de entrada bem mais fácil aos serviços, dentro das comunidades", destaca.
Para a dona de casa e moradora do bairro Cigana, Maria Nilsia Nascimento, 64, o novo CRAS ajuda no acesso aos serviços sociais. "Moro aqui perto e espero que seja positivo, precisamos desse atendimento no bairro. Já consegui agendar para dar entrada no meu benefício agora em dezembro".
Nilsia destacou que ter um novo equipamento é novidade para a região e afirma que muitos serviços não são suficientes para a população, como atendimento de saúde e odontologia: "Espero que seja uma nova oportunidade para o bairro".
Já a moradora do Planalto Caucaia, Maria Odete Rodrigues, 57, comemora a chegada de novas atividades: "Aqui no Planalto Caucaia precisamos de mais atividade socais gratuitas, que ajudem os idosos e que tirem as crianças da rua. Nunca tivemos hidroginástica de graça no bairro e é muito importante para quem já está mais velho".
Além do atendimento básico de proteção social oferecido no CRAS, Caucaia também conta com unidades de Proteção Social Especial (PSE) para pessoas em situação de violação de direitos através do Centro de Referência Especializada (CREAS) e serviços de acolhimento no Centro Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP). Além disso, a Casa da Mulher Caucaiense oferece serviço especializado para vítimas de violência doméstica.