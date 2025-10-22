Caucaia: novo CRAS no Planalto Caucaia deve atender outros dez bairros

O novo endereço da unidade deve abranger dez bairros e atender 350 famílias todo mês / Crédito: Lorena Frota

A nova unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) no município de Caucaia foi inaugurada no bairro Planalto Caucaia, no último dia 14 de outubro. O CRAS Francisca Estrela Torquato deve oferecer atendimento centralizado para acessar benefícios sociais, emitir documentos como Carteira do Idoso e RG, assistência social com novas salas de escuta, aulas de música, biblioteca e pilates aquático para idosos. A unidade localizada no bairro Cigana deve atender mais outros dez bairros.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Social, Danielle Alexandre, as principais motivações para a inauguração do novo CRAS foram a falta de estrutura e acessibilidade, além de atender menos bairros, por estar em uma localidade mais afastada. "Essa nova unidade está dentro dos padrões do MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social) e é uma porta de entrada bem mais fácil aos serviços, dentro das comunidades", destaca. Para a dona de casa e moradora do bairro Cigana, Maria Nilsia Nascimento, 64, o novo CRAS ajuda no acesso aos serviços sociais. "Moro aqui perto e espero que seja positivo, precisamos desse atendimento no bairro. Já consegui agendar para dar entrada no meu benefício agora em dezembro".