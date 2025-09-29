Caucaia aprova programa de recuperação fiscal para facilitar renegociação de dívidas

Caucaia aprova programa de recuperação fiscal para facilitar renegociação de dívidasO Programa Recupera Caucaia deve oferecer condições especiais para pessoas físicas e jurídicas parcelarem e quitarem dívidas com o município de forma online. A primeira fase está prevista para outubro
O programa Recupera Caucaia, que oferece condições especiais para contribuintes quitarem débitos com o município, foi aprovado na Câmara de Caucaia e lançado pela Prefeitura na semana passada. O programa visa oferecer condições especiais para regularizar multas do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), além de multas ambientais ou urbanas para pessoas físicas e jurídicas. O projeto deve iniciar os atendimentos já no mês de outubro, de forma online.
A lei foi sancionada na quinta-feira, 25, após aprovação pela Câmara de Vereadores. A medida prevê descontos de até 100% nas dívidas tributárias, como o Impostos Sobre Serviços (ISS) e o IPTU, e não tributárias geradas até o dia 31 de dezembro de 2024. Além da possibilidade de parcelamento em até 36 vezes e perdão automático de dívidas menores do que R$ 200.
A adesão ao programa será dividida em duas fases, a primeira com duração até 31 de outubro com descontos maiores, e a segunda até dia 26 de dezembro com descontos reduzidos. O atendimento deve acontecer via internet pela Central do Contribuinte da Secretaria de Finanças de Caucaia (Sefin), que pode ser vinculada a uma conta do Governo Federal (GovBr), por WhatsApp pelo número (85) 3111-9653 ou atendimento presencial na sede da Secretaria.
Multas pagas à vista podem ter até 100% de desconto nos valores de juros e o contribuinte poderá pagar apenas o valor inicial da dívida. Ao optar pelo parcelamento das dívidas, os preços devem variar sendo: até 3 vezes (90% de desconto), até 6 vezes (70%), até 12 vezes (50%) e até 36 vezes, com 30% de desconto nos valores. O valor mínimo das parcelas é de R$ 100.
Segundo a Lei Municipal N° 3.847, aprovada em fevereiro de 2025, todas as arrecadações após pagamento de juros e multas relacionadas ao IPTU devem ser, obrigatoriamente, destinadas aos serviços públicos de saúde de Caucaia. A lei prevê a aplicação do valor em aquisição de insumos, capacitação de profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) e ampliação de estabelecimentos públicos de saúde.
De acordo com o vereador Marcelo Pinto (PV), a previsão é que R$ 5 milhões retornem para a saúde com as arrecadações. Ele afirma que o investimento deve ser imediato até dezembro e que o objetivo é que o valor retorne para a população com equipamentos de saúde melhorados e ampliação de serviços como cirurgias eletivas.
O vereador esclareceu ainda que o programa de regularização fiscal foi um requerimento indicado pela Câmara, como uma demanda de empresas e pessoas físicas inadimplentes. E destaca que a medida é importante para garantir licenças e alvarás de funcionamento para pequenas empresas.
“Por exemplo, uma pessoa que tem uma dívida inicial de 1.000 reais, que acumulou 5.000 reais em juros e correção monetária, poderá ter quatro mil reais perdoados. Assim a vantagem é que o contribuinte pode limpar seu nome e ser beneficiado com atendimento de saúde melhorado”, finalizou.
Serviço
Programa Recupera Caucaia
Central do Contribuinte: centralcontribuinte.sefin.caucaia.ce.gov.br/login
Atendimento por WhatsApp: 85 3111-9653
Sede da Secretaria de Finanças de Caucaia: R. Cel. Correia, 1767 - Centro, Caucaia - CE, 61600-004