Caucaia aprova programa de recuperação fiscal para facilitar renegociação de dívidas

O programa prevê parcelamento de multas e desconto de juros em dívidas de IPTU e ISS / Crédito: Divulgação Prefeitura de Caucaia

O programa Recupera Caucaia, que oferece condições especiais para contribuintes quitarem débitos com o município, foi aprovado na Câmara de Caucaia e lançado pela Prefeitura na semana passada. O programa visa oferecer condições especiais para regularizar multas do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), além de multas ambientais ou urbanas para pessoas físicas e jurídicas. O projeto deve iniciar os atendimentos já no mês de outubro, de forma online. A lei foi sancionada na quinta-feira, 25, após aprovação pela Câmara de Vereadores. A medida prevê descontos de até 100% nas dívidas tributárias, como o Impostos Sobre Serviços (ISS) e o IPTU, e não tributárias geradas até o dia 31 de dezembro de 2024. Além da possibilidade de parcelamento em até 36 vezes e perdão automático de dívidas menores do que R$ 200.

De acordo com o vereador Marcelo Pinto (PV), a previsão é que R$ 5 milhões retornem para a saúde com as arrecadações. Ele afirma que o investimento deve ser imediato até dezembro e que o objetivo é que o valor retorne para a população com equipamentos de saúde melhorados e ampliação de serviços como cirurgias eletivas. O vereador esclareceu ainda que o programa de regularização fiscal foi um requerimento indicado pela Câmara, como uma demanda de empresas e pessoas físicas inadimplentes. E destaca que a medida é importante para garantir licenças e alvarás de funcionamento para pequenas empresas. “Por exemplo, uma pessoa que tem uma dívida inicial de 1.000 reais, que acumulou 5.000 reais em juros e correção monetária, poderá ter quatro mil reais perdoados. Assim a vantagem é que o contribuinte pode limpar seu nome e ser beneficiado com atendimento de saúde melhorado”, finalizou.