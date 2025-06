Caucaia terá abastecimento de água interrompido nesta quarta-feira, 25

Distribuição de água em Caucaia será paralisada para serviço de manutenção da Cagece na próxima quarta-feira, 25 / Crédito: AURÉLIO ALVES

O abastecimento de água de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, será temporariamente paralisado na próxima quarta-feira, 25, das 00h30 às 12h30. Interrupção será necessária para realização de serviços de ampliação do sistema da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) no Município. LEIA MAIS - A Peleja da Água

O serviço a ser realizado consiste no injetamento de quatro novas adutoras na rede de água local. Segundo a Cagece, as novas tubulações deverão melhorar a pressão e a continuidade do abastecimento. As obras irão beneficiar principalmente os bairros Conjunto Metropolitano, Centro de Caucaia e Parque Soledade. A Cagece justifica que a paralisação temporária no sistema de abastecimento de água e/ou baixa da pressão hidráulica na rede de distribuição é necessária porque "não é possível executar os procedimentos necessários com os sistemas em pleno funcionamento". A Companhia destaca que alguns imóveis poderão sentir o desabastecimento e outros não, a depender de fatores como capacidade da caixa d'água, reservatórios de bairro etc.