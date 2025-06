Criança de 2 anos mata a mãe com tiro acidental no MS; arma era do pai

Uma criança de dois anos matou a mãe com um tiro acidental no Mato Grosso do Sul (MS) na noite dessa sexta-feira, 13. O menino brincava na frente dos pais, na varanda da casa, quando pegou a arma de fogo do pai e disparou sem querer em direção à mãe.

Imagens da câmera de segurança da casa mostram que a arma estava em cima da mesa, na frente da família. A criança começa a manusear a arma e, poucos segundos depois, o disparo acontece.