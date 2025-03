Caucaia: operação contra facção que age nos Sítios Novos prende 19 pessoas

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) cumpriu nesta sexta-feira, 28, mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos de integrar a facção criminosa Comando Vermelho (CV) na região do bairro Sítios Novos , em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Conforme o delegado Rômulo Melo, da Delegacia Metropolitana de Caucaia, as investigações tiveram início em 2023 com a prisão de um homem identificado como “Dipirona”, apontado como chefe do tráfico de drogas nos Sítios Novos. Foi em referência a ele que a operação desta sexta foi batizada.