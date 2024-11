Polícia prende 11 pessoas por golpes e lavagem de dinheiro em Fortaleza e na RMF

Ofensiva foi realizada pelas Polícias Civis do Ceará (PC-CE) e do Amazonas (PCAM). Conforme Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ações fazem parte da "intensificação ao combate às fraudes no País por meio de uma mobilização de Operações Integradas e de Inteligência, por intermédio do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab) e do Ministério da Justiça e Segurança Pública".

Um total de 11 pessoas foram presas na manhã dessa terça-feira, 26, na operação “Attornatus Falsus”, que busca desarticular um grupo criminoso com atuação em golpe do “falso alvará judicial” e lavagem de dinheiro. Prisões ocorreram em Fortaleza e em Maracanaú e Pacatuba , na Região Metropolitana (RMF).

Operação contra lavagem de dinheiro: atuação do Ministério da Justiça e Segurança Pública

"Os suspeitos foram conduzidos para unidades policiais, onde as ordens judiciais foram cumpridas. Agora, eles estão à disposição da Justiça. O Ministério da Justiça e Segurança Pública reforça a importância da cautela em transações financeiras e no recebimento de documentos judiciais, recomendando que sempre sejam verificadas a autenticidade e procedência junto às autoridades competentes, reforçando seu compromisso em atuar no combate às fraudes", destaca SSPDS.

No geral, a ofensiva resultou no cumprimento de 48 mandados judiciais, sendo 20 de prisão e 28 de busca e apreensão. Ainda conforme pasta, "as investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e garantir a responsabilização plena dos integrantes do grupo criminoso".