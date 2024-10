Homem é preso com arma de fogo próximo a evento de candidato à Prefeitura em Fortaleza

Captura ocorreu após denúncias sobre atividades suspeitas do homem em uma praça no bairro Jangurussu, local onde acontecia um adesivaço do candidato à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL), na manhã desta sábado, 12