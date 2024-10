Em dia de eleição, incêndio é registrado na BR-020, em Caucaia

Crédito: Via WhatsApp O POVO

Um incêndio em vegetação foi registrado na BR-020, em Caucaia, a 16,6 quilômetros (km) de Fortaleza, na manhã deste domingo, 6. A fumaça podia ser vista de longe, dos dois lados da via. Ninguém ficou ferido.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi enviada ao local para debelar as chamas.

O fogo atingiu um terreno ao lado da Sucata J. Lopes, coforme O POVO apurou. De acordo com um popular que trafegava de motocicleta pelo local, não era possível passar pela via do lado direito por causa da fumaça.