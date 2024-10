Ameaças de estupro a alunas e professoras leva PM a escola de Caucaia

Na última segunda-feira, 30, o Grupo de Segurança Escolar (GSE) — divisão do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) — foi até a escola, onde passou a realizar conversas com os envolvidos.

Mensagens com ameaças de estupro e ofensas a alunos e profissionais foram identificadas em uma escola de Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza, na última semana. A autoria seria de outros alunos da unidade, e, com a descoberta, um trabalho multidisciplinar passou a ser realizado.

Por sua vez, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que o Grupo de Segurança Escolar (GSE) do Copac iniciou um trabalho de conscientização com os alunos por meio de palestras educativas.

Com isso, conforme a Prefeitura, são realizadas visitas e conversas com pais e alunos — tanto de forma individual, quanto coletiva — para atender e acompanhar o caso. O Sampe é composto por assistentes sociais, psicólogos, psicopedagogas e mediação escolar, informou a Prefeitura, que acrescentou também que a SME acionou o Copac.

Nas ocasiões, afirmou a SSPDS, foi destacada “a importância do respeito mútuo, da convivência pacífica e as implicações legais da incitação ao ódio e à violência”. Conforme a pasta, foi realizada ainda uma reunião com o representante da escola e com os pais e responsáveis pelos envolvidos.



“O GSE manterá uma presença constante na escola durante o período de acompanhamento do caso, participando de novas reuniões com os pais e a gestão escolar”, afirmou a SSPDS por meio de nota.



“As medidas adotadas visam proteger os alunos e restabelecer a ordem e o respeito no ambiente escolar. A integração entre a escola, o GSE e os pais busca garantir não apenas a punição dos responsáveis, mas também a reabilitação e prevenção de novos incidentes.”