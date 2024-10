Homem suspeito de matar jovem de 15 anos em Caucaia tem prisão decretada

Repórter do caderno de Cidades

Angelina da Silva Teixeira foi morta a tiros no bairro Marechal Rondon após receber uma ligação e ser atraída ao local do crime. Outros suspeitos são procurados

Uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) que realizava patrulhamento de rotina na região foi acionada para a ocorrência. Os PMs obtiveram informações que os levaram até Remerson, que teria sido o autor da ligação para a vítima.

Um homem de 20 anos, suspeito de matar uma adolescente de 15 anos em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza), teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia realizada nesta quarta-feira, 2. Remerson Barbosa de Oliveira foi preso em flagrante instantes após Angelina da Silva Teixeira ser morta a tiros na noite de segunda-feira, 30, no bairro Marechal Rondon .

"O indivíduo de 20 anos foi apresentado na Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde foi autuado por homicídio doloso", divulgou a PM. A Polícia Civil continua as investigações para identificar as demais circunstâncias do crime.



Conforme a decisão da audiência de custódia, existem indícios da participação de mais pessoas no homicídio, assim como indícios de que o crime tenha tido envolvimento de organizações criminosas.