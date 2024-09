Três homens são baleados em via pública de Caucaia

Em nota, a Polícia destaca que o fato não teria relação com evento político na região

Em nota, a Polícia destaca que o fato não aconteceu durante ou após um evento político na região. As vítimas foram socorridas e encaminhadas a uma unidade de saúde.

Três homens, ainda não identificados formalmente, foram baleados na noite desse sábado, 28, em uma via pública do município de Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O caso é investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas e realizaram diligências no local da ocorrência. As investigações estão a cargo da Delegacia Metropolitana de Caucaia para capturar os suspeitos da ação criminosa.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181