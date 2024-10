Dupla é presa suspeita de torturar e expulsar mulher de casa em Caucaia

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), três homens foram até a casa da vítima, a mando de uma quarta pessoa, e passaram a agredi-la com golpes de cabo de vassoura, fios de extensão e outros. Todos eles seriam integrantes da facção criminosa conhecida como Massa Carcerária.

Na ocasião, o filho da vítima, que tem apenas dois anos de idade, chegou a ser subtraído pelos criminosos. No mesmo dia da ocorrência, porém, a criança voltou aos cuidados da genitora, informou a Polícia Civil.

Dois homens tiveram a prisão preventiva decretada em audiência de custódia ocorrida nesta terça-feira, 1º, após serem presos suspeitos de espancar uma mulher e expulsá-la de casa . O caso ocorreu na última quarta-feira, 25, no bairro Parque Soledade , em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza).

Ainda de acordo com o APF, Gustavo tentou fugir, mas foi contido pelos policiais. Em sua residência, foi apreendida uma quantidade de maconha. Já Gabriel, foi abordado pela Polícia no momento em que saía de casa, “possivelmente, já avisado pelos demais comparsas”.

Ao tomar conhecimento do fato, policiais civis iniciaram buscas por suspeitos, chegando até as residências de Gustavo Miguel Alves de Souza Martins, conhecido como Bagunça, de 22 anos; e Gabriel Lima, conhecido como Satã, de 24 anos.

Na casa de Gabriel, foram encontrados maconha, cocaína e caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas. Ao todo, 79 gramas de maconha e cocaína foram apreendidos com a dupla.

Ao receber voz de parada, ele virou-se de costas e colocou as mãos sobre a cintura, “sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo, porém, ainda assim, o mesmo conseguiu danificar o aparelho celular que trazia consigo”, diz o APF.

As investigações prosseguem para localizar os demais suspeitos, assim como para identificar as motivações do crime.



Denúncias



A Polícia Civil reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana de Caucaia: (85) 3101-3360

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br