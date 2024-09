CE: Homem é condenado a seis anos de prisão por estupro cometido em 2022

Um homem acusado de cometer um estupro no dia 28 de agosto de 2022, no município de Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza, foi condenado a seis anos de prisão. Em um primeiro momento, o suspeito havia sido absolvido por falta de provas consistentes.

No interrogatório, o acusado afirmou que teve relações sexuais com a vítima, mas alegou que houve consentimento. A vítima, no entanto, manteve sua versão, alegando que não consentiu o ato. Testemunhas que estavam na casa e a mãe da vítima confirmaram a versão dela.

Segundo o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), a vítima foi “segura e incisiva ao afirmar ter sido abusada sexualmente e que não queria manter relações sexuais com o acusado”.

Nos autos, conforme o TJCE, não há nenhum elemento de prova que possa trazer dúvidas sobre a credibilidade da palavra da vítima, da mãe ou das outras testemunhas.