Mercado da Jurema, em Caucaia, é inaugurado após dois anos em obras

O Mercado da Jurema, localizado no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, foi inaugurado na manhã desta quarta-feira, 25. A solenidade contou com a presença do prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT) e de moradores e comerciantes da região.

A intervenção, realizada pela gestão municipal, foi iniciada em março de 2022. A estrutura esteve abandonada por mais de uma década, sendo ocupado ilegalmente por usuários de drogas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Mercado dispõe de 223 boxes, divididos em 15 categorias comerciais, entre frigoríficos, mercearias, hortifrutis, cabeleireiros, alimentação e outros serviços.