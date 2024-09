Bairros de Caucaia ficam sem energia na noite desta terça-feira, 24

Conforme Enel Distribuição Ceará, uma falha em uma linha de alta tensão na Capital causou a oscilação; técnicos atuam para identificar a causa do problema

Pelo menos seis bairros de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), registraram queda de energia elétrica na noite desta terça-feira, 24. Conforme Enel Distribuição Ceará, uma falha em uma linha de alta tensão na Capital causou a oscilação. Técnicos atuam para identificar a causa do problema.

De acordo com a empresa, a instabilidade foi observada no São Miguel, Parque Albano, Potira I, Araturi e Nova Metrópole. Moradores também relataram ao O POVO que houve queda no bairro Arianópoles.

Conforme populares, por volta das 21h30min, a BR 222, que corta parte dos bairros da região, já se encontrava em sua grande parte no escuro.