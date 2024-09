355 kg de maconha são encontrados dentro de veículo em Caucaia

Droga estava disposta em mais de 500 tabletes no interior do carro; responsáveis pelo veículo e pelo entorpecente ainda não foram identificados

Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Ceará

Um carro foi encontrado com 355 quilos (kg) de maconha nessa segunda-feira, 23, em Caucaia, cidade da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Os entorpecentes estavam distribuídos em 505 tabletes, que estavam armazenados no interior do automóvel.

Conforme divulgado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), o veículo, identificado como um Fiat Uno, foi encontrado em uma estrada carroçável do município. Ainda não há informações sobre quem seriam os responsáveis pelo veículo e pelos entorpecentes.