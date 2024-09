Gato preso a cobogó de parede é resgatado pelos bombeiros em Caucaia

Crédito: Reprodução/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE)

Um gato que estava preso a um cobogó de parede foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), nesta quinta-feira, 19, no bairro Cumbuco, no município de Caucaia, a 16,6 km de Fortaleza.

Por volta das 8h40min uma equipe da 3ª Companhia do 2º Batalhão de Bombeiros Militar (3ª Cia/ 2º BBM) foi acionada para realizar o resgate do felino, que conforme o tutor, estaria preso a um cobogó de parede.

Rapidamente os bombeiros averiguaram até o local e com a autorização do dono do animal, utilizaram uma talhadeira e um martelo, quebrando o cobogó com todo o cuidado para não machucar o pet. O gato foi devolvido em segurança ao tutor sem lesões aparentes.