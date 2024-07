Jiboia de 10 quilos é encontrada dentro de máquina de lavar em Fortaleza

O animal foi encontrado por moradores do bairro Edson Queiroz em uma máquina da casa. Animal foi levado para triagem

Crédito: Reprodução/Assessoria de Comunicação do CBMCE

Uma jiboia de dois metros de comprimento foi resgatada na manhã desta sexta-feira, 19, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. A ação foi realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).

A equipe do CBMCE foi acionada pelos moradores do bairro, onde realizaram o resgate. O animal foi conduzido em segurança ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas).