Bombeiros resgatam vaca atolada em Crateús

O animal teria ficado preso em um lamaçal no bairro Cidade Nova

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) resgatou uma vaca na cidade de Crateús, localizada a 359,1 km de Fortaleza. O animal teria atolado em um local com lama, de difícil acesso, no bairro Cidade Nova.

Era por volta das 8h50min quando a ocorrência entrou em andamento. Conforme informado pelo CBMCE, foi necessário limpar o local para tirar uma quantidade considerável de lama para que a vaca fosse resgatada.

Após a operação, finalizada depois das 14 horas, o animal foi devolvido ao dono, que foi orientado a buscar um veterinário para que a vaca passasse por avaliação.