Homem é morto a facadas durante discussão com vizinho em Caucaia

Um homem foi morto a golpes de faca após uma discussão com um vizinho em Caucaia, município situado na Região Metropolitana de Fortaleza. O crime ocorreu na manhã deste domingo, 15, no bairro Icaraí. Segundo informações obtidas pelo O POVO, a vítima foi identificada como Carlos Eduardo da Silva Passos, de 44 anos. Ele foi atacado com um objeto perfurocortante pelo seu vizinho, que fugiu do local imediatamente após o crime. Ainda não se sabe o que motivou o crime. De acordo com uma fonte próxima à vítima, Carlos Eduardo não apresentava histórico de conflitos com o vizinho em questão antes do incidente.

Após o ocorrido, a Polícia foi acionada, mas o suspeito já havia desaparecido. As autoridades estão em busca pelo homem. Carlos Eduardo, que não era casado, deixa uma filha e também irmãos. Em nota, A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) está investigando o homicídio. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PCCE foram mobilizadas para o local.