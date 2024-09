Homem suspeito de homicídio doloso contra a companheira em 2011 é preso em Caucaia

Um homem suspeito de homicídio doloso contra a própria companheira em 2011 foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) no bairro Nova Cigana, no município de Caucaia, a 16,6 km de Fortaleza, nessa quinta-feira, 12.

O crime aconteceu na cidade de Vargem Grande, no estado do Maranhão, em 2011. Na época, a vítima tinha 34 anos e foi morta com um objeto perfurocortante. O caso foi definido como homicídio doloso qualificado sem a chance de defesa da vítima.

Um objeto perfurocortante possui partes rígidas ou agudas com fios de corte capazes de perfurar ou cortar, como agulhas, seringas, pinças, lâminas, vidros, entre outros.