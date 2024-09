PM prestes a se aposentar cai de cavalo e morre antes de desfile de 7 de setembro em SP

Um policial militar caiu do cavalo e morreu na manhã deste sábado, 7, em São Paulo, momentos antes de participar do desfile cívico-militar do Dia da Independência do Brasil. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de SP, o subtenente Paulino Cristovam da Silva tinha 52 anos e atuava na cavalaria. Ele se aposentaria na próxima semana, afirmam colegas.

“A causa da morte está sendo investigada pela Polícia Militar, que presta total apoio aos familiares do policial”, informou a pasta em nota.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Paulino Cristovam integrava a PM há 32 anos. O governador de SP, Tarcísio de Freitas (Republicanos), publicou sobre a morte do agente em seu Instagram. “Meus mais sinceros sentimentos pela morte do subtenente Paulino Cristovam. Que neste momento Deus conforte familiares e amigos”.