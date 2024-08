Policial tem arma e viatura roubados em Caucaia

O veículo foi abandonado nas proximidades do local do roubo

Uma viatura descaracterizada da Polícia Militar do Ceará foi roubada na terça-feira, 20. O veículo foi tomado de assalto na BR-116, km 18, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.

Um policial militar conduzia o veículo com destino a Sobral e também teve a arma de fogo subtraída. O automóvel foi encontrado abandonado com a pistola na localidade de Lagoa dos Porcos, nas proximidades do local da ocorrência.

Conforme a nota da Polícia Militar do Ceará (PMCE), nenhum suspeito foi preso.