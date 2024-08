Comunidade de Caucaia recebe mutirão gratuito de saúde, cidadania, educação e lazer

Um mutirão de saúde será realizado em Caucaia nesta sexta-feira, 24 de agosto. A ação acontecerá no bairro Catuana, na Escola Municipal Plácido Monteiro Gondim, e vai contar também com ações de cidadania, educação e lazer oferecendo vários serviços à população de forma gratuita.

Os atendimentos começam às 8 horas e segue até as 11h30min. O mutirão é organizado pela empresa Aeris Energy, fabricante de pás eólicas sediada no Ceará. A ação Ventos Solidários mobiliza colaboradores por meio do voluntariado corporativo, parceiros públicos e privados, formando uma importante rede de solidariedade local.



De acordo com a empresa, “o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Caucaia é considerado médio, o que reflete as desigualdades presentes no município, com boa parte de sua população enfrentando dificuldades no acesso aos serviços básicos, como saúde, educação e saneamento”.

Serviço