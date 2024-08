Criança de três anos é encontrada morta em lagoa de Caucaia

Uma criança de três anos, identificada como Jhonatan Adrian Camelo da Silva, foi encontrada morta na lagoa do bairro Arianópolis, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). De acordo com familiares, ele teria saído da casa de um parente por um portão que estava encostado. Algumas horas após o início das buscas, ele foi encontrado, chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu. Caso aconteceu na quarta-feira, 21.

Uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e atendeu a ocorrência. O caso está a cargo do 23º Distrito Policial (DP), unidade que realiza diligências para elucidar o fato. Somente após laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) será possível confirmar se a causa da morte foi por afogamento.