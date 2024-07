Suspeito de envolvimento na morte de PM é morto em confronto com a Polícia

Com ele, foi apreendida uma pistola e um carregador contendo três munições do mesmo calibre. O suspeito já tinha antecedentes criminais por homicídio doloso, receptação e roubo de veículo.

Um homem de 19 anos foi morto durante ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) em Caucaia, na noite de quinta-feira, 18. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), ele era suspeito de envolvimento na morte do soldado David dos Santos Silva , 30, assassinado no último sábado, 13.

“A SSPDS ressalta, ainda, que as Forças de Segurança do Ceará seguem com os trabalhos ostensivos e investigativos com o objetivo de elucidar o crime que vitimou o policial militar, bem como identificar e capturar todos os envolvidos na ação criminosa”, diz a nota.

David dos Santos estava de folga quando foi atacado a tiros e com um machado. O soldado estava lotado no pelotão de motos do Comando Policiamento da Capital (1° CRPM). No domingo, 14, um outro suspeito foi preso por envolvimento no crime.



Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.