Caminhão baú pega fogo na BR-222 em Caucaia

O veículo no modelo 10.160, pertencia a uma distribuidora de mercadorias perecíveis e transportava frios. As chamas atingiram todo o veículo e parte das mercadorias. Felizmente, não houve vítimas na ocorrência.

Um caminhão baú pegou fogo na BR-222, em Caucaia , Região Metropolitana de Fortaleza. O caso foi registrado no início da tarde desta quinta-feira, 1º, em frente a um posto de combustível localizado na estrada que leva ao distrito de Croatá, em São Gonçalo do Amarante.

Ao Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, o motorista informou que o incêndio pode ter ocorrido após um curto circuito na instalação elétrica entre a cabine e a carroceria do veículo.

Foram cerca de três mil litros de água usados para debelar as chamas. A operação contou com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal, que controlou o trânsito e com o caminhão pipa do Departamento de Edificações Rodovias e Transportes (Dert), que ofereceu suporte de água.