"Mato Queimado": Polícia Civil cumpre 28 decisões judiciais contra integrantes de grupos criminosos em Caucaia

Homens e mulheres são suspeitos de atuat diretamente no tráfico de drogas, em homicídios e outras ações ilícitas no município de Caucaia

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou na madrugada desta quinta-feira, 11, operação para dar cumprimento a 28 decisões judiciais, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Membros de grupos criminosos são homens e mulheres, suspeitos de atuat no tráfico de drogas, em homicídios e outras ações ilícitas.

A operação intitulada “Mato Queimado” tem o objetivo de desarticular grupos criminosos que atuam na região e cometem crimes violentos letais e Intencionais (CVLI).

Os policiais conseguiram cumprir 13 mandados de prisão. Dez em unidades prisionais e três contra pessoas capturadas em Caucaia e em Fortaleza. Além disso, mais 15 mandados de buscas e apreensão, que resultaram na apreensão de aparelhos celulares.