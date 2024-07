Três são réus por chacina que deixou quatro mulheres mortas em Caucaia

Imagem de apoio ilustrativo Crédito: Divulgação/SSPDS

Três homens são réus pela chacina que deixou quatro mulheres mortas em 17 de fevereiro deste ano,no bairro Urucutuba, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza). Na última quinta-feira, 4, dois dos suspeitos tiveram mandados de prisão expedidos em desfavor deles. Dos três acusados, um é apontado como mandante: Mikael Ferreira Sales, conhecido como MK, de 29 anos. Já os outros dois são apontados como executores do crime: Carlos Henrique da Silva Jerônimo, conhecido como Carlim, de 24 anos; e Thiago Rodrigues Rodrigues, conhecido como Amapá, de 21 anos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com a investigação da Polícia Civil, o crime foi praticado no contexto da disputa entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE).