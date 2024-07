Ceará Pet Móvel passa a oferecer atendimentos gratuitos a abrigos de animais; saiba como solicitar

O serviço já existia, acontecendo em praças do Estado. Os atendimentos, agora, foram expandidos para os abrigos de animais

Cerca de 120 cachorros do Instituto Causa Pet receberam vacinas, coleiras antiparasitárias e consultas veterinárias na manhã desta quarta-feira, 10, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A ação marca o início dos atendimentos do Pet Ceará Móvel a abrigos de animais do Ceará.

O serviço já existia, mas os atendimentos aconteciam nas praças do Estado. Cada unidade fica duas semanas em um mesmo local e, depois, segue para uma outra região. O atendimento, agora, foi expandido para os abrigos de animais.