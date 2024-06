PM é preso suspeito de matar ex-companheira em Caucaia

A vítima era uma técnica de enfermagem e foi morta no estacionamento do hospital onde trabalhava

Uma mulher foi assassinada na manhã desta quarta-feira, 20, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O suspeito é um policial militar que seria ex-companheiro da vítima. Ele foi preso nesta manhã.

A vítima trabalhava como técnica de enfermagem no Hospital e Maternidade Santa Terezinha, em Caucaia, e foi assassinada no estacionamento da unidade.

O POVO entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará (SSPDS) para ter mais informações do caso e aguarda retorno.