Polícia investiga homicídio no Conjunto Metropolitano, em Caucaia

O homicídio de um homem de 43 anos foi registrado na noite deste sábado, 25, no bairro Conjunto Metropolitano, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

A vítima teria sido lesionada por disparos de arma de fogo, não resistiu e morreu ainda no local. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PMCE), pela Perícia Forense e Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil apura as circunstâncias do ocorrido em Caucaia e que as investigações estão a cargo do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Metropolitana de Caucaia.