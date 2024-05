Adolescente venezuelana é apreendida com 13 tabletes de maconha em Caucaia

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida na noite dessa segunda-feira, 20, no município Caucaia , Região Metropolitana de Fortaleza , enquanto transportava dez quilos (kg) de maconha. A jovem trafegava em um ônibus interurbano, e a droga foi encontrada durante abordagem policial no quilômetro (km) quatro da BR-222.

Foi então que se dirigiu até Fortaleza, onde viveu em condição de rua até ser adotada no mesmo ano por uma família do bairro Pirambu.

Na delegacia, os policiais tentaram entrar em contato com os adultos informados pela adolescente, mas as ligações não foram atendidas. As investigações sobre um possível caso de exploração de menor serão comandadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).