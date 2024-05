Homem é preso na BR-222 com 12,5 kg de maconha escondidos em carro

Presença da droga no veículo foi sinalizada durante vistoria com um cão farejador. Condutor afirmou que recebeu R$ 3 mil para trazer o carro do estado do Pará ao Ceará

Em fiscalização de rotina, os policiais abordaram um veículo e constataram que o motorista estava com a carteira de habilitação vencida, sendo necessária a apresentação de um outro condutor no local.

Um homem foi preso durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com 12,5 kg de maconha escondidos em um automóvel. A ação aconteceu nessa terça-feira, 21, no km 5 da BR-222, em Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza.

Durante a espera, uma equipe do Grupo de Operações com Cães da PRF que estava realizando treinamento próximo ao local decidiu vistoriar o carro com um cão farejador.

O animal apontou a existência de droga no painel do veículo, e os agentes realizaram a vistoria no veículo. De acordo com a PRF, foram encontrados 12,5 kg de maconha, escondidos no painel, na tampa traseira e no motor do veículo.

O homem é natural de Santarém (PA) e afirmou que recebeu R$ 3 mil para trazer o carro do interior do Pará até a capital cearense. O condutor também disse que não sabia da existência da droga no automóvel.