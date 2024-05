Motorista morre após colidir com uma caminhonete na CE 358

Crédito: Via WhatsApp O POVO

Um grave acidente de trânsito ocorreu por volta das 18h15 desse sábado, 11, na CE 358, na ponte sobre um braço do Rio Banabuiú, na região de Limoeiro do Norte. O ocorrido envolveu uma caminhonete e um veículo de passeio.

O condutor do veículo de passeio, um homem de 59 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local, apesar dos esforços de reanimação realizados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do atendimento pré-hospitalar prestado pelo Corpo de Bombeiros.

Enquanto isso, o condutor da caminhonete, um homem de 40 anos, saiu ileso do acidente.