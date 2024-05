Polícia prende segundo suspeito da morte de diretor de escola indígena, no Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) prendeu, na última quinta-feira, 2, um homem de 24 anos, apontado como um dos envolvidos na morte do diretor indígena Geraldo Tapeba. O crime ocorreu no início de março deste ano. Um primeiro suspeito, tido como mandante do assassinato, se encontra detido pela Polícia.

A ação desta quinta ocorreu em Caucaia, no bairro Jardim do Amor. O suspeito estava sendo procurado pelo suposto envolvimento na morte do diretor indígena e foi encontrado “em um local de mata”, segundo a Polícia. Na ocasião, a PC-CE realizou a prisão mediante cumprimento de um mandado de prisão temporária.

O homem foi localizado em posse um revólver calibre 38, municiado, de uma quantidade de cocaína, além de dois celulares e uma balança de precisão. A arma de fogo e os entorpecentes foram apreendidos e levados, junto do suspeito, à Delegacia Metropolitana de Caucaia.