Homem é preso apontado como mandante da morte de diretor de escola indígena em Caucaia

Geraldo Tapeba era diretor de escola índigena em Caucaia Crédito: Arquivo pessoal

No dia do crime, Geraldo Tapeba, de 41 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo em via pública. Ele era professor e diretor da Escola Indígena Narcísio Ferreira Matos. A vítima chegou a ser socorrida e levada a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. Investigadores do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), da Delegacia Metropolitana de Caucaia, identificaram o suspeito que seria o mandante do crime. Ainda segundo a PC-CE, o suspeito já responde por crimes de receptação.