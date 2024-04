Adolescente é apreendido suspeito de assassinato de diretor de escola indígena, no Ceará

Foi apreendido nesta quinta-feira, 4, um adolescente suspeito de participar do assassinato do diretor de uma escola indígena em Capuan, no município Caucaia. A operação foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia Metropolitana de Caucaia.

O adolescente de 17 anos foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de homicídio. O jovem é suspeito de atirar contra Geraldo Barbosa da Silva Filho, de 41 anos, diretor de uma escola indígena. Além dele, outros dois suspeitos foram capturados pelas forças de segurança.

O mandante do crime de 26 anos já havia sido preso no último dia 27 de março. Um mandado de prisão contra outro suspeito de executar a vítima segue em aberto. A motivação do crime ainda segue sendo investigada pela Delegacia Metropolitana de Caucaia.