Sítios Novos, distrito de Caucaia, recebe 24 km de estrada pavimentada

Obra de 24 km beneficia população de oito localidades do município de Caucaia. Inauguração integra programa Bora Pavimentar, parceria entre Prefeitura e Governo do Ceará

A população de oito localidades no município de Caucaia, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), será beneficiada com a inauguração de nova estrada com 24 quilômetros de extensão. A obra é uma demanda antiga da região, cuja comunidade vivia com o deslocamento comprometido com a falta de vias adequadas.

Entrega oficial foi realizada no fim da tarde desta segunda-feira, 8, no distrito de Sítios Novos. Estrada é terceira obra inaugurada do programa Bora Pavimentar, parceria entre a Prefeitura de Caucaia e o Governo do Estado. Iniciativa pretende levar mais de 140 km de estradas vicinais à Zona Rural do município.