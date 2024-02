Governo do Ceará autoriza obra de mais 25 km de estrada asfaltada

O investimento é de cerca de R$ 22,6 milhões, com recursos oriundos do Tesouro do Estado

O governador Elmano de Freitas (PT) assinou uma ordem de serviço que autoriza o início das obras de implantação da rodovia CE-216, ligando a sede de Marco à BR-402. O investimento é de cerca de R$ 22,6 milhões, com recursos oriundos do Tesouro do Estado.

Além disso, o trecho passará por serviços de pavimentação asfáltica, drenagem, instalação de bueiros, sinalização horizontal e vertical, e também contará com a montagem de uma ponte de 50 metros de comprimento sobre o Riacho do Córrego.

Para o prefeito de Marco, Roger Aguiar (PDT), esta obra traz também impactos econômicos, principalmente com o crescimento contínuo do polo moveleiro do município.

"Esses 26 quilômetros de pavimentação asfáltica, vão trazer, melhorar e aumentar o desenvolvimento do nosso município, tendo em vista que o Marco tem uma pujança econômica muito forte no agro, na cultura da terra – no extrativismo, na cera, na castanha -, na agricultura familiar e tem o maior polo moveleiro do Norte e Nordeste."

Ao longo do percurso, a obra beneficiará aproximadamente 10 mil famílias. O secretário das Cidades, Zezinho Albuquerque, presente no momento, relembrou ações realizadas nos últimos meses em benefício da população do Litoral Norte.

"Não só essa estrada, mas há pouco tempo teve sistema de abastecimento de água, pavimentação, base do CPRaio, tantas coisas que estão acontecendo beneficiando a região. E essa estrada é mais um exemplo de ação que não beneficia só um município, mas toda a região."