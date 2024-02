Gato é resgatado após cair em cacimba de oito metros em Caucaia

Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Um gato foi resgatado após cair em uma cacimba no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O animal ficou preso no reservatório que tem oito metros de profundidade e foi removido em segurança após cerca de uma hora.

O salvamento foi realizado por agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), que utilizaram um gancho para puxar o felino de nome Lufe até a superfície.

Segundo informações do CBMCE, a cacimba, que fica na residência onde vive o gato, tem 14 anéis abaixo da água e não possuía nenhum tipo de tampa ou vedação.