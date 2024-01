Estiagem em Caucaia: governo federal reconhece situação de emergência

Imagem de apoio ilustrativo. A portaria reconhece situação de emergência em municípios de sete estados: Bahia, Ceará, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina Crédito: Arquivo/Agência Brasil

O principal fator é a falta de chuvas, que afeta 22 cidades da lista. O estado de Pernambuco conta com o maior número de municípios atingidos pela estiagem, com 11 cidades mencionadas na lista. No Ceará, apenas Caucaia teve situação de emergência reconhecida pelo Ministério. De acordo com Lucas Fumagalli, meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a estiagem difere da seca em relação ao período de duração e à quantidade de chuvas.

“O período de estiagem, geralmente, são períodos de uma ou duas semanas. No geral, a estiagem tem um curto prazo, de uma ou duas semanas sem chuvas ou com chuvas abaixo da média. Uma seca é um período mais prolongado”, explicou.

Já no Sul do Brasil, os municípios que adentraram a lista, como Ijuí, Alegrete e Araquari, enfrentam chuvas intensas e enxurradas. De acordo com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, os municípios reconhecidos podem solicitar recursos para ações, como compra de alimentos, água potável e combustível para os veículos que realizam o transporte de mantimentos. Ainda segundo a publicação, os repasses serão feitos após a prefeitura apresentar o plano de trabalho, que será avaliado pela Defesa Civil Nacional.

